Крым – один из лидеров среди российских регионов по ремонту дорог

По информации Вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, многие регионы страны перевыполнят годовой план по приведению дорог в нормативное состояние, который в 2021 году должен составить 73%.

Развитие регионов невозможно без хороших дорог на местах. К 2024 году необходимо выполнить показатель по обеспечению 85% дорожной сети в 105 городских агломерациях в нормативных состояниях. Показатель этого года — мы должны достигнуть 73%… Показатели этого года будут точно уже перевыполнены, — сказал Хуснуллин.

Также Вице-премьер отметил, что по количеству региональных дорог в нормативе идет серьезное перевыполнение. Объем федерального финансирования дорожной деятельности субъектов в этом году составил около 300 миллиардов рублей.

Более половины этих средств уже реализовано, что выше кассового исполнения аналогичного периода прошлого года почти на 70 миллиардов рублей, — сказал Хуснуллин.

Он отметил, что в первой десятке лидером идут Белгородская область, Ингушетия, которые завершили программу на 100%.

Курская область и республика Крым — 90% годового освоения программы, Кабардино-Балкарская Республика, Ненецкий автономный округ, Краснодарский край, Самарская область, Свердловская область, Новосибирская область — выполнение уже более 80%, — перечислил регионы-лидеры Вице-премьер РФ.

Хуснуллин отметил, что регионы получили дополнительно федеральную поддержку в размере 30 миллиардов рублей, которые направлены на ремонт более 2 тысяч километров автомобильных дорог.

По материалам ТАСС и РИА Новости.