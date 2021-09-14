Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Крым – один из лидеров среди российских регионов по ремонту дорог

crimeapress_news

Крым – один из лидеров среди российских регионов по ремонту дорог
Фото: raililyasoff, pixabay.com

Крым – один из лидеров среди российских регионов по ремонту дорог

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:25 14.09.2021

По информации Вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, многие регионы страны перевыполнят годовой план по приведению дорог в нормативное состояние, который в 2021 году должен составить 73%.

Развитие регионов невозможно без хороших дорог на местах. К 2024 году необходимо выполнить показатель по обеспечению 85% дорожной сети в 105 городских агломерациях в нормативных состояниях. Показатель этого года — мы должны достигнуть 73%… Показатели этого года будут точно уже перевыполнены, — сказал Хуснуллин.

Также Вице-премьер отметил, что по количеству региональных дорог в нормативе идет серьезное перевыполнение. Объем федерального финансирования дорожной деятельности субъектов в этом году составил около 300 миллиардов рублей.

Более половины этих средств уже реализовано, что выше кассового исполнения аналогичного периода прошлого года почти на 70 миллиардов рублей, — сказал Хуснуллин.

Он отметил, что в первой десятке лидером идут Белгородская область, Ингушетия, которые завершили программу на 100%.

Курская область и республика Крым — 90% годового освоения программы, Кабардино-Балкарская Республика, Ненецкий автономный округ, Краснодарский край, Самарская область, Свердловская область, Новосибирская область — выполнение уже более 80%, — перечислил регионы-лидеры Вице-премьер РФ.

Хуснуллин отметил, что регионы получили дополнительно федеральную поддержку в размере 30 миллиардов рублей, которые направлены на ремонт более 2 тысяч километров автомобильных дорог.

По материалам ТАСС и РИА Новости.

Крым – один из лидеров среди российских регионов по ремонту дорог

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.