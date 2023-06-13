добавить объявление
Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Крым планирует подписать на ПМЭФ соглашений на двести миллиардов рублей

crimeapress_news

реклама в крыму
Крым планирует подписать на ПМЭФ соглашений на двести миллиардов рублей

Крым планирует подписать на ПМЭФ соглашений на двести миллиардов рублей

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 15:54 13.06.2023

Делегация Республики Крым примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Планируется подписать меморандумы и соглашения на сумму свыше 200 млрд. рублей. Об этом сообщил Глава РК Сергей Аксёнов.

Делегация Республики Крым примет участие в Петербургском международном экономическом форуме. По итогам планируется подписать меморандумы и соглашения в сферах строительства, рекреации, промышленности на общую сумму свыше 200 млрд. рублей, – отметил Аксёнов.

По его словам, власти Республики уделяют повышенное внимание привлечению инвестиций, выполняя поручение Президента России Владимира Путина по привлечению не менее 800 млрд рублей частных инвестиций до 2025 года для развития Крыма.

Эта задача будет выполнена, – подчеркнул Аксёнов.

ПМЭФ пройдет 14-17 июня 2023 года. Главная тема: «Суверенное развитие – основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». В 2022 году итогом работы крымской делегации на ПМЭФ стало подписание соглашений и меморандумов о намерениях инвесторов вложить более 103,31 млрд. рублей в развитие республики и создать 1 987 новых рабочих мест.

Узнайте больше:  12 июня — День Еремея, день Исаакия. "Змеиные свадьбы"...

С тегами:


Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: [email protected]. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. КрымPRESS, 2015 - 2023гг.

справочник предприятий крыма