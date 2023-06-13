Крым планирует подписать на ПМЭФ соглашений на двести миллиардов рублей

Делегация Республики Крым примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Планируется подписать меморандумы и соглашения на сумму свыше 200 млрд. рублей. Об этом сообщил Глава РК Сергей Аксёнов.

Делегация Республики Крым примет участие в Петербургском международном экономическом форуме. По итогам планируется подписать меморандумы и соглашения в сферах строительства, рекреации, промышленности на общую сумму свыше 200 млрд. рублей, – отметил Аксёнов.

По его словам, власти Республики уделяют повышенное внимание привлечению инвестиций, выполняя поручение Президента России Владимира Путина по привлечению не менее 800 млрд рублей частных инвестиций до 2025 года для развития Крыма.

Эта задача будет выполнена, – подчеркнул Аксёнов.

ПМЭФ пройдет 14-17 июня 2023 года. Главная тема: «Суверенное развитие – основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». В 2022 году итогом работы крымской делегации на ПМЭФ стало подписание соглашений и меморандумов о намерениях инвесторов вложить более 103,31 млрд. рублей в развитие республики и создать 1 987 новых рабочих мест.

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