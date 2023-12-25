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получил девять передвижных медицинских комплексов

Крым получил девять передвижных медицинских комплексов

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 17:43 25.12.2023

В соответствии с распоряжением Правительства РФ, Минпромторгом РФ закуплены и переданы в Республику Крым девять передвижных медицинских комплексов и автомобилей, укомплектованных медицинским оборудованием. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Константин Скорупский.

Крым получил девять передвижных медицинских комплексов

В Крым поставлены три передвижных ФАПа для оказания первичной медико-санитарной помощи, два передвижных флюорографа, а также один комплекс с возможностью проведения флюорографии и маммографии. Кроме того, поставлены три автомобиля, укомплектованные медицинским оборудованием, среди которого – портативные аппараты УЗИ, экспресс-анализаторы, портативные электрокардиографы, гинекологическое кресло и многое другое, — сообщил глава республиканского минздрава.

Крым получил девять передвижных медицинских комплексов

Комплексы разной комплектации предназначены для проведения профилактических медосмотров жителей сельских поселений и малых городов и распределены в шесть медицинских организаций Крыма.

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В Симферопольскую центральную районную клиническую больницу передан передвижной флюорограф, в Черноморскую центральную районную больницу – передвижной ФАП, в Сакскую районную больницу – передвижной ФАП и передвижной флюорографический и маммографический кабинет, в Бахчисарайскую центральную районную больницу – передвижной флюорограф и автомобиль, укомплектованный медоборудованием, в Советскую районную больницу – передвижной ФАП и автомобиль, укомплектованный медоборудованием, в Джанкойскую центральную районную больницу — автомобиль, укомплектованный медоборудованием.

Крым получил девять передвижных медицинских комплексов

Фото и материалы: минздрав РК.

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медицина и здравоохранение в Крыму
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