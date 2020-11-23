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Крым получит в следующем году 16 миллиардов рублей на ремонт дорог
Фото: минтранс РК

Крым получит в следующем году 16 миллиардов рублей на ремонт дорог

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 19:18 23.11.2020

Республика Крым в 2021 году из федерального бюджета получит 16 миллиардов рублей на ремонт дорожной сети полуострова в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщает пресс-служба минтранса РК.

Окончательная сумма дополнительных субсидий и общий объем финансирования ремонтных работ дорожной сети Крыма по нацпроекту «Безопасные и качественные автодороги» может быть изменена. Сумма будет определена после принятия законопроекта о бюджете РФ во втором чтении, которое состоится 24 ноября 2020 года.

Данная мера позволит подрядчикам ремонтно-строительных работ приступить к выполнению поставленных задач без перерыва цепочки выполнения комплекса мероприятий по восстановлению дорожной инфраструктуры полуострова, — уточнили в республиканском министерстве транспорта.

Напомним, 2020 году на капитальный ремонт крымских дорог было выделено 11 миллиардов рублей.

Крым получит в следующем году 16 миллиардов рублей на ремонт дорог

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