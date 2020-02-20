Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Крым презентовал себя в Белграде на выставке «Sajam Turizma»

crimeapress_news

Крым презентовал себя в Белграде на выставке «Sajam Turizma»

Крым презентовал себя в Белграде на выставке «Sajam Turizma»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 21:00 20.02.2020

Крым впервые участвует в международной  туристической выставке «Sajam Turizma» в Белграде (с 20 по 23 февраля), где представляет  курортно-туристический потенциал полуострова на едином стенде Российской Федерации.

Выставка является  крупнейшим событием в Юго-Восточной Европе уже более 40 лет, подтверждая  статус площадки, отвечающей мировым стандартам бизнеса. В ней ежегодно принимают участие более 900 экспонентов из 50 стран мира и 12 500 бизнес-посетителей. Также выставка принимает порядка 65 тысяч частных посетителей. В дни выставки в Белграде будет проведен культурно-туристский Форум с участием регионов России и Сербии. Совместное мероприятие призвано ознакомить широкую общественность и сербское экспертное сообщество с разработанными в российских регионах маршрутами: культурно-познавательными, военно-историческими, подготовленными к 75-летию Победы России в Великой Отечественной войне,  направленными на сохранение исторической памяти, а также с лечебно-оздоровительными и паломническими турами, — сообщили в пресс-службе Минкурортов РК.

В программе работы делегации Министерства курортов и туризма Республики Крым кроме работы на стенде запланированы презентация курортно-туристского потенциала, активное общение с  посетителями  выставки.

Сербские СМИ уже отметили участие Крыма в мероприятии. Так информационный портал «Новости» сообщил на своих страницах об интересе сербских туристов  к православным церквям,  монастырям  и дворцам полуострова. Так как тема выступлений российских туристических регионов в этом году — «Дороги Победы», то   интерес посетителей вызывает также Ялта, где  состоялась конференция, на которой определено будущее послевоенного мира, — отмечают в Минкурортов.

Крым презентовал себя в Белграде на выставке «Sajam Turizma» Крым презентовал себя в Белграде на выставке «Sajam Turizma» Крым презентовал себя в Белграде на выставке «Sajam Turizma»

фото: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК

Крым презентовал себя в Белграде на выставке «Sajam Turizma»

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.