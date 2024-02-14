Крым принял участие в Общероссийской акции «Дарите книги с любовью»

Республиканские учреждения сферы культуры приняли участие в VIII Общероссийской акции «Дарите книги с любовью», приуроченной к Международному дню книгодарения.

Главная идея акции — вдохновлять людей дарить друг другу хорошие книги и напомнить, что бумажная книга не теряет своей ценности и по-прежнему остается актуальным подарком. В рамках акции на площадках библиотек традиционно организован сбор книг и тематические мероприятия.

Читатели Крымской республиканской универсальной научной библиотеки им. И.Я. Франко, органы власти, издатели, книжные магазины, благотворительные фонды и социальные организации приняли активное участие в акции. Так, министерство внутренней политики, информации и связи РК передало в дар библиотекам полуострова более тысячи экземпляров социально значимых изданий.

Представительство МИД России в Симферополе передало в фонды библиотеки новые книги «Дипломаты России вне времён» и «Небесные покровители государств мира. Христианство и место православия в мире».

Также к акции присоединились друзья и партнеры библиотеки – ООО «Премьер-Книга», передав в дар Центральной библиотеке Крыма новые подарочные издания по искусству, краеведению и художественную литературу.

Художник, писатель, литературовед Шевкет Кешфидинов подарил три коллективных монографии из серии, посвященной природному миру в пространстве культуры.

В свою очередь специалисты библиотеки передали в дар КРООРДИ «РОСТ» детские иллюстративные издания — энциклопедии, интерактивные книги и классику детской художественной литературы. В библиотеке подготовлено виртуальное обозрение, в котором представлена литература, полученная в дар от писателей. В качестве дарителей в Крымской республиканской библиотеке для молодежи выступили отзывчивые читатели и сотрудники библиотеки, а также постоянные участники акции. Меценатами в этом году стали: Прокуратура Республики Крым, ИП «Ясницкий М.В.», «Издательство Н. Оріанда», Научно-исследовательский центр крымоведения и охраны культурного наследия Республики Крым, ООО «Премьер-Книга», крымские авторы Нина Зюзько, Юлия Мельник и Александр Кротко, — сообщили в министерстве культуры РК.

Свыше 300 изданий, подаренных читателями и партнерами, пополнят книжный фонд библиотек новых регионов Российской Федерации. Часть книг передана организациям, работающим с молодыми людьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию.

В стенах библиотеки была оформлена книжная выставка «Дарите книги с любовью», отличающаяся богатством и разнообразием экспонируемых изданий.

Фото и материалы: пресс-служба министерства культуры РК.