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В Херсонесский мужской монастырь назначили помощника игумена
фото: © РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В Херсонесский мужской монастырь назначен помощник игумена

Опубликовал: news-parser в Актуально 12:54 19.06.2026

Иеромонах Андрей (Коротков) назначен помощником игумена Херсонесского мужского монастыря. Об этом сообщил в своем канале МАКС митрополит Симферопольский и Крымский Тихон.

Указом митрополита Симферопольского и Крымского Тихона, исполняющего обязанности игумена Свято-Владимирского Херсонесского мужского монастыря города Севастополя, ректор Таврической духовной семинарии иеромонах Андрей (Коротков) назначен помощником игумена Херсонесской обители, — говорится в сообщении.

В Херсонесский мужской монастырь назначен помощник игумена

фото: © Митрополит Тихон (Шевкунов)

При этом митрополит уточнил, что иеромонах освобожден от должностей настоятеля Александро-Невского кафедрального собора города Симферополя и благочинного Симферопольского городского церковного округа.

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источник: РИА Новости Крым

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