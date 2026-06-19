В Херсонесский мужской монастырь назначен помощник игумена

Иеромонах Андрей (Коротков) назначен помощником игумена Херсонесского мужского монастыря. Об этом сообщил в своем канале МАКС митрополит Симферопольский и Крымский Тихон.
Указом митрополита Симферопольского и Крымского Тихона, исполняющего обязанности игумена Свято-Владимирского Херсонесского мужского монастыря города Севастополя, ректор Таврической духовной семинарии иеромонах Андрей (Коротков) назначен помощником игумена Херсонесской обители, — говорится в сообщении.
При этом митрополит уточнил, что иеромонах освобожден от должностей настоятеля Александро-Невского кафедрального собора города Симферополя и благочинного Симферопольского городского церковного округа.
источник: РИА Новости Крым
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