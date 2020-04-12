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Крым, Россия. Данные оперативных штабов по заболевшим коронавирусной инфекцией на 12 апреля

Крым, Россия. Данные оперативных штабов по заболевшим коронавирусной инфекцией на 12 апреля

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:18 12.04.2020

По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым, под медицинским наблюдением находятся 2 973 человека, из которых под динамическим наблюдением на дому – 2 780 человек, в стационарах находятся 46 человек, изолировано в обсерваторы – 147 человек. По данным Роспотребнадзора, всего выявлено 31 случаев заболевания. Выздоровело – 12, остаются на лечении 19 человек.

Крым, Россия. Данные оперативных штабов по заболевшим коронавирусной инфекцией на 12 апреля

В России за последние сутки коронавирусом заболели еще 2 186 человек (впервые ежедневная динамика «перевалила» за 2 тысячи). Новые случае регистрировались в 52 регионах, больше всего в Москве — 1306. В Крыму, как мы сообщали, два новых случая проявления COVID-19.

Число жертв вируса достигло 130 по всей стране. За сутки скончались 24 человека, из них 14 смертей в Москве, 4 — в Московской области. Полностью выздоровели за последние 24 часа 246 человек. Общее число поправившихся россиян – 1 291.

Крым, Россия. Данные оперативных штабов по заболевшим коронавирусной инфекцией на 12 апреля

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