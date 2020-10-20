Крым с водой будет рано или поздно, а Украине водная блокада полуострова – «зачтется»

После того, как федеральные власти распорядились окончательно решить проблему вододефицита в Крыму, Киев потерял инструмент шантажа крымчан посредством водной блокады, устроенной в 2014 году вследствие перекрытия Северо-Крымского канала. Об этом в комментарии РИА Новости заявил вице-спикер Госсовета РК Владимир Бобков.

По его словам, Украина «цинично воспользовалась» исторически сложившейся в Крыму проблемой водного дефицита. Теперь же, когда полуостров получил современные транспортную и энергетическую инфраструктуру, масштабной проблемой остается водоснабжение.

Выделенные Крыму средств — это ответ различным скептикам и шантажистам, которые организовывали водную блокаду полуострова, — подчеркнул Бобков.

Парламентарий предположил, что в ответ на решение проблемы вододефицита полуострова киевские власти попытаются усомниться в действенности комплексного плана устойчивого водоснабжения региона. Вице-спикер Госсовет отметил, что перекрытие Северо-Крымского канала изначально было «слабой картой» со стороны Украины.

Напомним, Крыму выделяется 50 миллиардов рублей, преимущественно из федерального бюджета, на модернизацию систем водоснабжения полуострова. Большая часть этимх денег пойдет на строительство, реконструкцию и капремонт водопроводных сетей, канализационных очистных сооружений в Большой Ялте, Алуште, Феодосии, Евпатории, Керчи и Судаке. Также запланированы изучение и разведка запасов подземных вод, бурение скважин, строительство водовода от Бештерек-Зуйского водовода до Симферополя. Более 8 миллиардов рублей потратят на строительство опреснительных станций. Подробнее о намеченных расходах — ЗДЕСЬ.