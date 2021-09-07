«КРЫМ-СПАС» оказал помощь упавшему в котлован с горячей водой мужчине

Вчера вечером (в 19:38) в МЧС поступило сообщение о том, что в Симферополе требуется помощь спасателей в эвакуации мужчины из строительного котлована. К месту происшествия незамедлительно выдвинулась дежурная смена Симферопольского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС».

По прибытии спасатели определили, что на месте проведения ремонтных работ подземной теплотрассы, в частично подтопленном горячей водой котловане, на трубах находится мужчина в беспомощном состоянии. Руки и нижняя часть тела погружены в воду, — рассказали в чрезвычайном ведомстве.

Сотрудники Симферопольского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» с использованием двухколенной лестницы спустились к пострадавшему и извлекли из воды. Мужчина получил травмы позвоночника. Спасатели оказали первую помощь, наложив «воротник Шанца». После, при помощи спинального щита эвакуировали пострадавшего из опасной зоны и передали бригаде «Скорой помощи».

Напомним, понедельник выдался «горячим» днем для «КРЫМ-СПАС»: строителя извлекали из-под завала земли, а также спасали каякеров и пловца.