«КРЫМ-СПАС» показал, как проводится деблокация пострадавших в ДТП. Не учения!

Крымские спасатели делятся кадрами с аварийно-спасательных работ. Напомним, вчера в Белогорском районе, на автодороге «Симферополь – Феодосия» произошло ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля. В этой аварии пострадало 5 человек, в том числе пятилетний ребенок.
Сотрудники Судакского и Белогорского аварийно-спасательных отрядов «КРЫМ-СПАС» проводили работы по деблокации пострадавших. Как это было — на видео с места происшествия.
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С тегами: Крым-СПАС