Крым уже в четвертый раз примет Кубок мира по хай-дайвингу

12 сентября Крым уже в четвертый раз примет Кубок мира по хай-дайвингу (прыжкам в воду с экстремальных высот). В соревнованиях, которые пройдут на набережной Ялты, намерены принять участие сильнейшие спортсмены и судьи из России, Белоруссии, Великобритании, Испании, Колумбии, Люксембурга, Мексики, Румынии, США, Украины, Франции.

Это яркое и знаковое событие курортного сезона, ведь хай-дайвинг – один из самых зрелищных видов спорта, — подчеркнул Глава РК Сергей Аксёнов.

Кроме того, Сергей Аксёнов отметил, что отличительной особенностью нынешнего Кубка является то, что его участники будут совершать прыжки с первой в мире модульной вышки высотой 27 метров, проект которой разработан и реализован крымской командой.

Российский Крым стал признанным центром экстремальных видов спорта. Мастера и любители хай-дайвинга собственным примером показывают, что спорт должен объединять людей, укреплять доверие между странами и народами, что он выше политической конъюнктуры. Это не только соревнования, но и форма народной дипломатии, наглядное свидетельство победы здравого смысла над логикой санкций и конфронтации. Крым открыт для сотрудничества и готов проводить международные мероприятия любого уровня, — отметил Аксёнов.

Глава Республики поблагодарил организаторов соревнований и пожелал участникам новых побед и рекордов, а зрителям – ярких и незабываемых впечатлений.

Что это за вышка в Ялте – на видео прыжка прославленного чемпиона Артема Сильченко (22 августа этого года).