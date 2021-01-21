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Крым в числе десяти регионов страны в 2021 году выполнит расчистку рек в рамках нацпроекта «Экология»

Крым в числе десяти регионов страны в 2021 году выполнит расчистку рек в рамках нацпроекта «Экология»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:52 21.01.2021

В рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология» Госкомводхозом РК продолжаются работы по расчистке реки Отуз и ручья Кизилташский в Феодосии.

Крым в числе десяти регионов страны в 2021 году выполнит расчистку водных объектов в рамках нацпроекта «Экология». Федеральным проектом «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология» в текущем году планируется расчистить свыше 119 км водных объектов, что в результате улучшит экологические условия проживания вблизи рек, озёр и прудов для 300 тысяч жителей страны. В 2021 году убирать донные отложения, древесный хлам и мусор начнут в 10 регионах страны. В их числе – Республика Крым, — уточнили в Госкомитете по водному хозяйству и мелиорации РК.

Подчеркивается, что в соответствии с графиком в 2021 году добавятся работы на самой длинной реке полуострова – Салгир.

Крым в числе десяти регионов страны в 2021 году выполнит расчистку рек в рамках нацпроекта «Экология»

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Крым в числе десяти регионов страны в 2021 году выполнит расчистку рек в рамках нацпроекта «Экология»

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