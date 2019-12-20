Крым — в топ-5 ежегодного национального туристического рейтинга

Национальный туристический рейтинг составляется аналитиками Центра информационных коммуникаций «Рейтинг» и журнала «Отдых в России». На основе данных, связанных с развитием внутреннего и въездного туризма, туристической привлекательности российских регионов, их туристическому потенциалу и популярности среди отечественных и иностранных туристов.

Привлекательность региона оценивалась по нескольким критериям, в том числе по значимости туристической отрасли в экономике региона, уровню развития гостиничного бизнеса, доходности отрасли туризма, интересу к региону в интернете, туристской уникальности, по количеству публикаций и сообщений в СМИ. Для оценки регионов специалистами были проанализированы данные из открытых источников и ведомственной статистики за 2018-2019 годы. Республика Крым на пятом месте после Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области и Краснодарского края, — сообщили в пресс-службе Минкурортов РК.