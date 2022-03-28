Крым за пару лет получит 521 миллион рублей на восстановление дорог после подтоплений 2021 года

Правительство России в течение двух лет выделит Крыму 521 млн рублей на восстановление дорог после прошлогодних подтоплений. Об этом сообщил Глава РК Сергей Аксенов.

Согласно распоряжению Председателя Правительства РФ Михаила Владимировича Мишустина Республика Крым получит федеральное финансирование на восстановление автомобильных дорог, пострадавших от паводков. С помощью федеральных средств будут отремонтированы региональные, межмуниципальные и местные дороги. В 2022 и 2023 годах на эти цели будет выделяться по 260,5 млн. рублей ежегодно, — отметил Аксёнов.

Напомним, прошлым летом Крым трижды пострадал от сильных дождей и подтоплений. Особенно «досталось» Ялте, Керчи и Бахчисарайскому и Ленинскому районам.

Интересно, что дополнительные средства выделены на восстановление инфраструктуры не только в Крыму, но и ряде регионов Сибири и Дальнего Востока, которые в последние годы также страдали из-за сезонных паводков. Особенный акцент – на ремонт дорог.

Разрушенные дороги – это большая проблема для жителей и для региона в целом, ведь он не может нормально развиваться без хорошего сообщения между городами и селами, – заявил Премьер-министр России Михаил Мишустин.

Глава Кабмина поручил довести средства в кратчайшие сроки, чтобы субъекты РФ могли своевременно заключить контракты.

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