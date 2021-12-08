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Крымачнка - за полярным кругом. Ксения Симонова выступит на самом северном музыкальном фестивале
Фото: страница ВК Ксении Симоновой

Крымачнка — за полярным кругом. Ксения Симонова выступит на самом северном музыкальном фестивале

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:17 08.12.2021

Мастер песочной анимации, крымчанка Ксения Симонова выступит в Норвегии на фестивале «Северное Сияние».

Фестиваль культуры и музыки «Северное Сияние» («Northern Lights Festival») — один из самых северных в мире. Он пройдёт в норвежском городе Тромсе с 28 января по 5 февраля, а Ксения выступит с оркестром в день открытия 28 января. Кроме того, 29 января состоится благотворительное выступление в рамках фестиваля для маленьких пациентов детского отделения университетского госпиталя Тромсе.

Друзья, счастлива начать 2022 выступлением в Норвегии — город за полярным кругом Тромсе. Никогда не была в этой части Норвегии, мне очень интересно, — рассказала Ксения Симонова.

Крымачнка - за полярным кругом. Ксения Симонова выступит на самом северном музыкальном фестивале

Крымчанка нарисует песочные истории на тему «Четырёх Сезонов» Антонио Вивальди, под музыку норвежского оркестра Musikk i Nordland.

Интересно, что к Новому году Ксения Симонова готовит премьеру — новогоднюю песочную историю, которую вскоре представить на своём канале YouTube.

Крымачнка - за полярным кругом. Ксения Симонова выступит на самом северном музыкальном фестивале

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