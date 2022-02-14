«Песочное» поздравление ко Дню Влюбленных от крымской художницы Ксении Симоновой

Специально ко Дню Влюбленных Ксения Симонова представила свою новую песочную анимацию. Она называется «Легенда о Жизни». Особенностью работы стало то, что музыку к ней создал старший сын Ксении Дмитрий, это его дебют как композитора.

Сегодня я дарю Вам новую свою работу, но это не просто премьера, а большая радость и повод для гордости! Музыка к этой песочной истории создана моим старшим сыном Димой. Как и любая мать, я горжусь успехами своего ребенка, но кроме того, являюсь часто и его критиком, так как хочу быть с сыном честной. Так вот, эта музыка мне очень нравится, и я испытываю удовольствие и радость от того, что в итоге у нас получилось. Мечтаю, что мы будем командой, и Дима будет и дальше писать музыку к моим работам. Это огромное счастье для меня как для мамы и творческого человека, — рассказала Ксения Симонова. — Диме сейчас 14, он окончил класс скрипки, музыку пишет в разных программах, пишет много и давно, но только сейчас мы сделали наш первый совместный проект. Если Вы напишите что-то Диме в комментариях по поводу его музыки, он будет очень рад — и я тоже.

Анимация называется „Легенда о Жизни“ и повествует о Пути человека в этом мире, Человека, который несёт свой Свет в сердце, несмотря ни на что. И не боится быть собой.

Премьера приурочена ко Дню Любви и Семьи, — как я его называю, а в мире многие празднуют как День Святого Валентина. Приятного просмотра, любите друг друга, — отметила крымчанка.

В ближайших планах у Ксении концерт в ее театре «Песочный Клуб» в Евпатории 4 марта. Подробнее — ЗДЕСЬ .

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