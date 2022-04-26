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«Крымавтодор» отремонтирует 35 км дорог в Симферополе. Какие улицы в списке работ

«Крымавтодор» отремонтирует 35 км дорог в Симферополе. Какие улицы в списке работ

Опубликовал: CrimeaPRESS в Дороги Крыма 20:01 26.04.2022

По информации МБУ «Город», заключен контракт с подрядной организацией ГУП РК «Крымавтодор» на выполнение ремонта дорог горячим асфальтом «большими картами». Всего в Симферополе планируется отремонтировать порядка 35 тысяч квадратных метров улично-дорожной сети.

На позапрошлой неделе подрядчик приступил к работам. Выполнено фрезерование покрытия на улицах Москалёва, Монтажная, в переулках Аэрофлотский и Заводской. Ранее, в связи с погодными условиями, работы были приостановлены, именно поэтому сейчас мы наращиваем темп и, несмотря на выходные, будем активно работать, – сообщил директор МБУ «Город» Антон Гумен.

«Крымавтодор» отремонтирует 35 км дорог в Симферополе. Какие улицы в списке работ

Он также отметил, что первый этап работ составит порядка 15 тысяч квадратных метров. Данный объём подрядчик обязуется закрыть в течение недели.

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«Крымавтодор» отремонтирует 35 км дорог в Симферополе. Какие улицы в списке работ

Кроме того, на предприятии сформировано два звена, которые также занимаются содержанием и ремонтом дорог. Бригады работают двумя методами – струйно-инъекционным и латочным.

Сегодня асфальтируем улицу Русскую, где ранее проходили подготовительные работы. Также на развязке «Бородинское кольцо» фрезеруем дорожное покрытие, где после будем укладывать асфальт, – проинформировал руководитель МБУ «Город».

«Крымавтодор» отремонтирует 35 км дорог в Симферополе. Какие улицы в списке работ

Фото: администрация Симферополя.


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