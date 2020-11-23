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Крымчан приглашают к участию в вебинаре «Дни финансовой грамотности в образовательных организациях»

Крымчан приглашают к участию в вебинаре программы «Дни финансовой грамотности в образовательных организациях»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 20:18 23.11.2020

Вебинар Всероссийской программы «Дни финансовой грамотности в образовательных организациях» состоится 25 ноября.

Программа реализуется с 2010 года (ранее называлась «Дни финансовой грамотности в учебных заведениях») и ежегодно вызывает интерес у большого количества участников. На сегодня более 15 000 000 школьников и студентов из более чем 47 000 образовательных организаций всех субъектов Российской Федерации приняли участие в мероприятиях Программы. Проект проходит во всех регионах страны в течение всего учебного года. Мероприятия проводятся в форме лекционных занятий, деловых игр, круглых столов, конкурсов, а также дистанционно в формате интерактивных вебинаров, — отмечают в пресс-службе Ассоциации развития финансовой грамотности

Применение интернет-технологий, подчёркивают специалисты, для донесения контента позволит привлечь к участию слушателей даже из самых отдаленных населенных пунктах. Все участники вебинара смогут обсудить с экспертами, как грамотно подойти к принятию своих финансовых решений и задать интересующие вопросы.

Программа вебинара:

Время (мск)ТемаСпикер
9:30 – 10:30Финансовая безопасностьВасюкова Людмила Константиновна, канд. экон. наук, доцент кафедры «Финансы и кредит» Школы экономики и менеджмента Дальневосточного федерального университета, почётный работник общего образования РФ, лауреат Российской общественной премии в области страхования «Золотая саламандра»

Ярославцева Виолетта, магистрант Школы экономики и менеджмента Дальневосточного федерального университета, победитель Олимпиады (Всероссийского конкурса) по финансовой грамотности

Владивосток

10:30 – 11:30Личный финансовый план: лайфхаки для подросткаГалюта Оксана Николаевна

к.э.н., доцент СурГУ, волонтёр финансового просвещения, эксперт РРЦ ФГ ХМАО-Югры

Сургут

11:30 – 12:30Финансовый квиз «Интересные налоги»Яковлева Вероника Викторовна

Управляющий директор Молодёжной финансовой лиги, юрист налоговой практики «Пепеляев Групп»

Москва

12:30 – 13:30Как противостоять мошенникам?Мальцева Вероника Сергеевна

Старший менеджер по обучению Учебного Центра Поволжского банка ПАО Сбербанк

Тольятти

13:30 – 14:30Формула богатстваЕфимкина Светлана Александровна

Магистр экономических наук, Степень Executive MBA Стокгольмский Университет, предприниматель, педагог, преподаватель предметов «Финансовая грамотность» 2-11 классы, «Финансовая безопасность», «Основы предпринимательства», консультант-методист проекта Минфина РФ вашифинансы.ок, Эксперт Национального Центра Финансовой Грамотности в проекте «Финансовая грамотность сотрудников на рабочем месте»

Санкт-Петербург

Дата проведения вебинара — 25 ноября 2020 года:

  • Время проведения: с 9.30 до 14.30 (мск).
  • Участие в вебинаре бесплатное.
  • Всем участникам будет подготовлен сертификат.
  • Предварительная регистрация по ссылке: https://forms.gle/E6EQBkiEZa3TL2QV9

СПРАВКА:  Всероссийская программа «Дни финансовой грамотности в образовательных организациях» проводится с 2010 года при поддержке администраций регионов и заинтересованных федеральных министерств и ведомств.

Программа представляет собой комплекс мероприятий и проводится на безвозмездной основе для участников образовательного процесса общеобразовательных, профессиональных образовательных организаций и организаций высшего образования, организаций дополнительного образования.

Целью Программы является формирование финансовой культуры и навыков эффективного управления личными финансами, а также финансовой безопасности всех участников образовательного процесса.

Организатор Программы: Ассоциация развития финансовой грамотности

Крымчан приглашают к участию в вебинаре программы «Дни финансовой грамотности в образовательных организациях»

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