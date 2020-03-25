Крымчан, скрывших факты своих поездок за рубеж, хотят судить и отправлять «по этапу»

А полиция отработает на них «приемы рукопашного боя».

В ходе очередного заседания оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в Крыму Глава Республики Сергей Аксёнов возмутился тем, что крымчане скрывали (скрывают) факты своих поездок за рубеж.

На пунктах пропуска продолжают выявляться случаи сокрытия информации о нахождении за пределами Украины с высоким эпидемиологическим порогом, — рассказал начальник Погрануправления ФСБ по РК и г. Севастополю Сергей Станкевич.

Аксёнов полушутя-полусерьезно призвал МВД заводить уголовные дела и отрабатывать на таких земляках «приемы рукопашного боя».

Я прошу МВД, вот попадется первый персонаж, скрывший поездку, возьмите и отработайте все приемы рукопашного боя. Вот все, что только можно, чтобы другим было неповадно, — сказал Аксёнов.

По его мнению, за сокрытие такой важной в условиях мировой пандемии COVID-2019 информации необходимо привлекать к уголовной ответственности.

Пока мы одного конкретного человека к уголовной ответственности не привлечем за сокрытие информации, все будут считать, что мы тут воздух гоняем… На всех пофамильно, кто «засветился» на сокрытии информации – быстро отработать практику уголовного преследования и практику осуждения сформировать. Как только первый «поедет по этапу», все станет на свои места, — подчеркнул Глава Крыма.

РИА Новости утверждает: по последним данным, границу Крыма и Украины пересекли 200 человек из них граждан Российской Федерации 98. 87 – на въезд и только 11 на выезд. Как предполагают власти Крыма, россияне могли находится не только на Украине, но и в странах ЕС.

С 18 марта, напомним, пропуск через госграницу РФ в Крыму ограничили. Но граница не «на замке».