Крымчан, скрывших факты своих поездок за рубеж, хотят судить и отправлять «по этапу»

А полиция отработает на них «приемы рукопашного боя».
В ходе очередного заседания оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в Крыму Глава Республики Сергей Аксёнов возмутился тем, что крымчане скрывали (скрывают) факты своих поездок за рубеж.
На пунктах пропуска продолжают выявляться случаи сокрытия информации о нахождении за пределами Украины с высоким эпидемиологическим порогом, — рассказал начальник Погрануправления ФСБ по РК и г. Севастополю Сергей Станкевич.
Аксёнов полушутя-полусерьезно призвал МВД заводить уголовные дела и отрабатывать на таких земляках «приемы рукопашного боя».
Я прошу МВД, вот попадется первый персонаж, скрывший поездку, возьмите и отработайте все приемы рукопашного боя. Вот все, что только можно, чтобы другим было неповадно, — сказал Аксёнов.
По его мнению, за сокрытие такой важной в условиях мировой пандемии COVID-2019 информации необходимо привлекать к уголовной ответственности.
Пока мы одного конкретного человека к уголовной ответственности не привлечем за сокрытие информации, все будут считать, что мы тут воздух гоняем… На всех пофамильно, кто «засветился» на сокрытии информации – быстро отработать практику уголовного преследования и практику осуждения сформировать. Как только первый «поедет по этапу», все станет на свои места, — подчеркнул Глава Крыма.
С 18 марта, напомним, пропуск через госграницу РФ в Крыму ограничили. Но граница не «на замке».