Крымчан зовут на ярмарки

Первая мартовская сельхозярмарка пройдет в Крыму уже в эту субботу. Власти Симферополя анонсируют:

Ярморочная торговля в крымской столице будет проводится в субботу на улицах Энергетиков, 2 (ГРЭС), Героев Сталинграда 8, Залесская, 97, а также в воскресенье на улице Балаклавская, 119. На сельскохозяйственных ярмарках жители и гости Симферополя смогут приобрести высококачественную продукцию крымских товаропроизводителей: овощи, фрукты, свежую рыбу, мясо, молочную продукцию, колбасные изделия, подсолнечное масло, саженцы, а также мёд и консервацию по ценам на 15-20% ниже рыночных.

В администрации Симферополя подчеркнули, что в местах размещения ярмарок организованы постоянные дежурства специалистов Роспотребнадзора, ветслужбы, МУП «Метроград», Департамента административно-технического контроля и полиции, что обеспечивает контроль качества реализуемой продукции, соблюдение правил торговли и обслуживания, а также пресекает факты стихийной торговли на прилегающих территориях.

Всего в Республике Крым с начала 2022 года проведено 2 171 ярмарочных мероприятий, из которых 1 885 сельскохозяйственных ярмарок. Объем реализованной сельскохозяйственной продукции составил 2,9 тысяч тонн. За неделю проводится около 250 ярмарочных мероприятий, где задействовано более 2 000 торговых мест, реализуется около 300 тонн продукции и принимают участие порядка 1 500 сельхозтоваропроизводителей, — рассказал глава Совмина РК Юрий Гоцанюк.

В этом месяце, по словам крымского премьера, в Республике будут работать 162 ярмарочные площадки. В ближайшую субботу ярмарки пройдут не только в Симферополе, но в Алуште, Красноперекопске, Саках, Судаке, Феодосии, Красногвардейском и Ленинском районах.

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