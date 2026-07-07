В Крыму и Севастополе действует аварийный роуминг

Операторы связи запустили аварийный роуминг в Крыму и Севастополе. Об этом сообщили в пресс-службах мобильных операторов.

На территории Республики Крым и города Севастополя начал действовать механизм аварийного роуминга, направленный на повышение стабильности мобильной связи, — сообщил оператор связи «Волна».

Уточняется, что технология позволяет абонентскому устройству автоматически подключаться к любой доступной сети в случае, если в конкретной локации временно возникают ограничения в работе основной сети оператора.

Для корректной работы аварийного роуминга оператор связи «Волна» рекомендует абонентам заранее включить в настройках телефона функцию «Роуминг данных». Оператор обращает внимание, что для абонентов «Волны» связь продолжает работать в обычном режиме. Номер телефона, тарифный план, подключенные услуги, а также стоимость звонков, СМС и мобильного интернета остаются без изменений, — добавили в пресс-службе.

Также аварийный роуминг запустили операторы связи «Миранда», «Вин мобайл» и «+7Телеком». Это, по данным Telegram-канала «Миранда», позволяет жителям и гостям республики оставаться на связи даже в том случае, если некоторые базовые станции перестанут работать из-за отсутствия электричества.

Ситуация с энергоснабжением в Республике Крым остается сложной, однако все стратегически важные объекты региона, такие как больницы, службы экстренной помощи и объекты инфраструктуры, работают штатно, о чем сообщал в Telegram-канале председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк. Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов отмечал, что временные отключения электричества будут производиться в связи с оперативной обстановкой из-за повреждений объектов инфраструктуры со стороны ВСУ. В регионе введен режим ЧС.

источник: ТАСС

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