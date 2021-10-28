Крымчанам и гостям полуострова – наглядно о новых «коронавирусных» ограничениях

Как мы уже сообщали, Глава РК Сергей Аксёнов внес ряд изменений в Указ «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым».

В частности, c 30 октября и до особого распоряжения граждане старше 60 лет и лица, имеющие хронические заболевания, обязаны соблюдать режим самоизоляции, за исключением случаев прямой угрозы жизни и здоровью, следования к месту проведения вакцинации, ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.

В документе указано, что до особого распоряжения приостановлено предоставление льготного проезда гражданам в возрасте старше 60 лет и лицам, имеющим хронические заболевания, в пределах Республики Крым в городском, пригородном и междугородном транспорте, в железнодорожном транспорте общего пользования.

Руководителям организаций, предприятий, учреждений и индивидуальным предпринимателям необходимо перевести сотрудников в возрасте 60 лет и старше и лиц, имеющих хронические заболевания, на дистанционную форму работы. Исключение составляют сотрудники, чье непосредственное присутствие на рабочем месте обусловлено обеспечением непрерывных технологических и иных процессов, а также медицинские и социальные работники, лица, привлеченные к проведению Всероссийской переписи населения, при наличии сертификата (или QR-кода) о прохождении вакцинации или сертификата о перенесенном заболевании COVID-19 (срок действия 6 месяцев после выздоровления).

Кроме того, разрешен допуск на переписные участки лиц, привлекаемых к проведению Всероссийской переписи населения, имеющих отрицательные результаты лабораторного исследования материала на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР либо тестирования на отсутствие антигена SARS-CoV-2, полученные не реже одного раза в 7 календарных дней.

Также, согласно Указу, в период с 23:00 до 8:00 запрещена работа ресторанов, кафе, баров, столовых, буфетов, закусочных и иных предприятий общественного питания. Исключение составляют предприятия общественного питания, расположенные на территории транспортной инфраструктуры.

Помимо этого в документе говорится, что допуск в торговые центры площадью более 300 квадратных метров возможен только при наличии QR-кода или сертификата о прохождении вакцинации, справки об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР (срок действия не более 7 дней).

Согласно указу лицам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции (COVID-19), с подозрением на данное заболевание, а также гражданам, контактировавшим с указанными лицами, необходимо соблюдать изоляцию по месту жительства.

Помимо этого, в период с 30 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года руководителям органов управления образованием муниципальных районов и городских округов Республики Крым необходимо обеспечить, а руководителям частных дошкольных образовательных организаций рекомендовано организовать дежурные группы для присмотра и ухода за детьми в дошкольных образовательных организациях.

Также согласно Указу работа медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, должна быть обеспечена с максимально возможным переносом сроков плановой амбулаторной помощи, за исключением случаев оказания медицинской помощи ряду категорий граждан и иных случаев, требующих безотлагательного решения.

Помимо этого, согласно документу следует приостановить проведение профилактических медицинских осмотров взрослого и детского населения в рамках обязательного медицинского страхования.

Кроме того, в документе указано, что необходимо организовать подвоз граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в получении гемодиализа, к месту проведения процедуры.

Подробнее с указом можно ознакомиться по ссылке .

Ну а наглядно о новых «коронавирусных» ограничениях – ниже: