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Крымчанам и гостям полуострова – наглядно о новых «коронавирусных» ограничениях

Крымчанам и гостям полуострова – наглядно о новых «коронавирусных» ограничениях

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:26 28.10.2021

Как мы уже сообщали, Глава РК Сергей Аксёнов внес ряд изменений в Указ «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым».

В частности, c 30 октября и до особого распоряжения граждане старше 60 лет и лица, имеющие хронические заболевания, обязаны соблюдать режим самоизоляции, за исключением случаев прямой угрозы жизни и здоровью, следования  к  месту  проведения  вакцинации,  ближайшему  месту  приобретения товаров,  работ, услуг, выноса отходов  до ближайшего  места накопления отходов.

В документе указано, что до особого распоряжения приостановлено предоставление льготного проезда гражданам в возрасте старше 60 лет и лицам, имеющим хронические заболевания, в пределах Республики Крым в городском, пригородном и междугородном транспорте, в железнодорожном транспорте общего пользования.

Руководителям организаций, предприятий, учреждений и индивидуальным предпринимателям необходимо перевести сотрудников в возрасте 60 лет и старше и лиц, имеющих хронические заболевания, на дистанционную форму работы. Исключение составляют сотрудники, чье непосредственное присутствие на рабочем месте обусловлено обеспечением непрерывных технологических и иных процессов, а также медицинские и социальные работники, лица, привлеченные к проведению Всероссийской переписи населения, при наличии сертификата (или QR-кода) о прохождении вакцинации или сертификата о перенесенном заболевании COVID-19 (срок действия 6 месяцев после выздоровления).

Кроме того, разрешен допуск на  переписные  участки  лиц, привлекаемых  к проведению Всероссийской переписи населения, имеющих отрицательные результаты  лабораторного  исследования  материала  на  новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР либо тестирования на отсутствие  антигена SARS-CoV-2,  полученные не  реже  одного  раза  в  7 календарных дней.

Также, согласно Указу, в период с 23:00 до 8:00 запрещена работа ресторанов, кафе, баров, столовых, буфетов, закусочных и иных предприятий общественного питания. Исключение составляют предприятия  общественного  питания,  расположенные  на  территории транспортной инфраструктуры.

Помимо этого в документе говорится, что допуск в торговые центры площадью более 300 квадратных метров  возможен только при наличии QR-кода или сертификата о прохождении вакцинации, справки об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР (срок действия не более 7 дней).

Согласно указу лицам с  подтвержденным  диагнозом  новой коронавирусной  инфекции  (COVID-19),  с  подозрением  на  данное заболевание,  а  также  гражданам,  контактировавшим  с  указанными  лицами, необходимо соблюдать изоляцию по месту жительства.

Помимо этого, в период с 30 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года руководителям органов управления образованием муниципальных  районов  и  городских округов Республики Крым необходимо обеспечить, а  руководителям  частных  дошкольных образовательных организаций рекомендовано организовать дежурные  группы  для присмотра и ухода за детьми в дошкольных образовательных организациях.

Также согласно Указу работа медицинских  организаций,  оказывающих первичную медико-санитарную  помощь, должна быть обеспечена с  максимально возможным переносом сроков плановой амбулаторной помощи, за исключением случаев оказания медицинской  помощи ряду категорий граждан и иных  случаев,  требующих безотлагательного решения.

Помимо этого, согласно документу следует приостановить проведение профилактических медицинских осмотров взрослого  и  детского  населения  в  рамках  обязательного  медицинского страхования.

Кроме того, в документе указано, что необходимо организовать подвоз граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся  в  получении  гемодиализа, к месту проведения процедуры.

Подробнее с указом можно ознакомиться по ссылке.

Ну а наглядно о новых «коронавирусных» ограничениях – ниже:

Крымчанам и гостям полуострова – наглядно о новых «коронавирусных» ограниченияхКрымчанам и гостям полуострова – наглядно о новых «коронавирусных» ограниченияхКрымчанам и гостям полуострова – наглядно о новых «коронавирусных» ограничениях Крымчанам и гостям полуострова – наглядно о новых «коронавирусных» ограничениях Крымчанам и гостям полуострова – наглядно о новых «коронавирусных» ограничениях Крымчанам и гостям полуострова – наглядно о новых «коронавирусных» ограничениях Крымчанам и гостям полуострова – наглядно о новых «коронавирусных» ограничениях Крымчанам и гостям полуострова – наглядно о новых «коронавирусных» ограничениях Крымчанам и гостям полуострова – наглядно о новых «коронавирусных» ограничениях Крымчанам и гостям полуострова – наглядно о новых «коронавирусных» ограничениях

 

Крымчанам и гостям полуострова – наглядно о новых «коронавирусных» ограничениях

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