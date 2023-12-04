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чанам, пострадавшим от ноябрьского шторма, нужно поторопиться с заявками на компенсационные выплаты
Фото: КРЫМ-СПАС

Крымчанам, пострадавшим от ноябрьского шторма, нужно поторопиться с заявками на компенсационные выплаты

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 21:58 04.12.2023

Крымчанам, чье имущество пострадало из-за непогоды, нужно подать заявления на получение компенсаций в течение 30 дней. Об этом сообщил Глава РК Сергей Аксёнов. По его словам, столь сжатые сроки позволят оперативно сформировать общую заявку на получение средств из федерального центра.

По информации крымского Совмина, пострадавшие от стихии имеют право на получение единовременной материальной помощи в размере 10 тысяч рублей, если вследствие прохождения опасных метеоявлений у них были нарушены условия жизнедеятельности (более суток подряд было отключено электричество и т.д.).

Также финансовую помощь в размере от 50 до 100 тысяч могут получить граждане, у которых в результате подтопления или разрушения жилого помещения было полностью или частично утрачено имущество первой необходимости. Право на получение помощи имеют граждане Российской Федерации, которые зарегистрированы или имеют подтверждение факта проживания по адресу, где была установлена утрата имущества.

Заявление на предоставление компенсационных выплат граждане могут подать в органы труда и социальной защиты администраций муниципальных образований, в центры «Мои Документы», а также на портал Госуслуг.

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Комиссии по определению ущерба имуществу крымчан начинают работу в муниципалитетах. Координирует процесс министерство труда и социальной защиты РК.

Кроме того, будет сформирован перечень жилых помещений, поврежденных в результате непогоды, а также составлены списки граждан, проживающих в этих помещениях, для получения компенсации на капитальный ремонт.

Сергей Аксёнов подчеркнул, что работа муниципальных комиссий должна быть организована четко, по единому алгоритму и типовым инструкциям.

Вся необходимая информация должна быть доступна для граждан, так же как и получение обратной связи. Прошу руководителей ежедневно лично проверять работу всех горячих линий, чтобы убедиться в их доступности, – сказал Глава Крыма.

С 5 декабря будут организованы горячие телефонные линии в формате «вопрос-ответ», на которые граждане смогут обратиться за разъяснениями о получении выплат.

По поручению Сергея Аксёнова номера горячих телефонных линий должны быть размещены на сайтах муниципальных образований, а также даны «бегущей строкой» в средствах массовой информации.

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