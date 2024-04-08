Крымчане и гости Крыма оплатили картами товары и услуги на сумму более 250 млрд рублей

В Республике Крым в 2023 году оплатили банковскими картами товаров и услуг на сумму более 250 млрд рублей – всего жители и гости региона совершили порядка 490 млн таких операций. Эти показатели по сравнению с 2022 годом увеличились в 1,2 раза. Доля безналичных платежей составила 92,4% от общего количества операций с использованием банковских карт.

Популярность безналичных расчетов в Крыму продолжает расти. Расширяется платежная инфраструктура: появляются новые банкоматы, терминалы для безналичного расчета, открываются офисы банков, внедряются новые удобные платежные сервисы, – отмечает руководитель Отделения Банка России по Республике Крым Игорь Цветков. – А для жителей малонаселенных и отдаленных сел и поселков, в которых пока не так развита сеть терминалов для безналичной оплаты, нет или мало банкоматов и банковских подразделений, запущен сервис «Наличные на кассе». Он позволяет снять до 5 тысяч рублей за одну операцию со своей банковской карты в некоторых отделениях почтовой связи при условии безналичной покупки любого товара или оплаты услуги. На данном этапе проект продолжает масштабироваться.