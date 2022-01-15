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 Крымчане могут сэкономить, занимаясь спортом
Фото: pxhere.com

Крымчане могут сэкономить, занимаясь спортом

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:44 15.01.2022

С 1 января каждый гражданин Российской Федерации имеет право оформить социальный налоговый вычет за занятия спортом, включая вычеты на несовершеннолетних детей. Возврату подлежат 13% от потраченной за год суммы. В Крыму к проекту присоединилось несколько организаций. Центр управления регионом РК составил полный список таких спортшкол и фитнес-клубов полуострова.

Поскольку пользователи в соцсетях активно обсуждают тему здорового образа жизни и доступности спортивной инфраструктуры, мы решили проверить и обобщить полученные сведения, разместив полную, необходимую информацию в своих официальных пабликах, — рассказал руководитель Центра управления регионом Республики Крым Артем Артеменко. — Примечательно, что такие услуги оказывают клубы не только крупных городов Симферополя, Ялты, Феодосии, Керчи, Евпатории, но и Армянска, поселков Ленино, Нижнегорский. Большинство из них занимаются с детьми. Налоговый вычет можно получить, занимаясь теннисом, плаванием, единоборствами и другими видами спорта.

Чтобы стать ближе к крымчанам и дать им возможность сэкономить на занятиях спортом, некоторые учреждения осенью прошлого года подготовили комплект документов и успели до 1 декабря пройти официальную регистрацию, попасть в утвержденный федеральный перечень Министерства спорта РФ.

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Полный список крымских организаций, предоставляющих услуги по налоговому вычету за занятия спортом, в официальных пабликах ЦУР Республики Крым (ВКонтакте, Одноклассниках).

Интересно, что с 1 октября и до конца 2021 года на тему спорта ЦУР Республик Крым обработал 120 сообщений. Из них по строительству спортивной инфраструктуры – 82, по теме ремонта спортивных учреждений – 22, о проведении спортивных мероприятий – 16.

*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.

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