Крымчане передали нашим бойцам в зоне СВО камуфляжные накидки для защиты от тепловизоров

Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов передал бойцам, участвующим в специальной военной операции, камуфляжные накидки для защиты от тепловизоров противника, приобретенные неравнодушными крымчанами.
По словам главы крымского парламента, наш долг — оказывать поддержку военным, которые ежедневно рискуют своими жизнями ради мирного неба над Крымом и Россией, ради нашей Победы.
Военнослужащим также передали флаги Российской Федерации для размещения на территориях Херсонской и Запорожской областей.
Мы и впредь будем помогать нашим военнослужащим и родным тех, чьи сыновья, мужья, отцы находятся на передовой, семьям погибших наших Героев. В единстве армии и тыла будем уверенно двигаться к нашей Победе, — сказал Владимир Константинов.
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С тегами: Госсовет Крыма