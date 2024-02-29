Крымчане поддерживают акцию «Отправь весточку на фронт»

12 февраля по инициативе председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Госсовета РК Ивана Манучаров стартовала патриотическая акция: «Отправь весточку на фронт». В рамках этой акции каждый желающий может передать пожелания российским бойцам, выполняющим свой воинский долг в зоне специальной военной операции.

Прямо сейчас идут боевые действия, где наши ребята на передовой сражаются за правду, справедливость и мирное небо над головой. Крымчане активно поддерживают участников специальной военной операции: плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи, вяжут носки, собирают продовольственные наборы и многое другое. Но ничего нет ценнее искреннего доброго слова, слова, которое согреет душу и сердце, поддержит боевой дух.

Военная операция требует от наших бойцов огромной самоотдачи, физических и моральных усилий, где каждую минуту они рискуют своей жизнью. И в такой обстановке получить добрую весточку из дома, да и вообще из мирной жизни, будет очень приятно. Солдаты уверяют, что письма, написанные детской рукой, читаются с особым чувством, их перечитывают, делятся друг с другом, носят в нагрудном кармане и берут в бой, — рассказал Иван Манучаров.

По его словам, акция «Отправь весточку на фронт», которая проходит при поддержке сети заправочных комплексов АТАН, находит отклик среди жителей различных городов и районов Крыма. Дети и взрослые активно пишут и шлют свои весточки с добрыми словами и пожеланиями, поддерживают ребят, радуются их успехам на фронте и ждут скорейшего возвращения домой с Победой.

Участие в акции демонстрирует единство крымчан и поддержку военнослужащих, которые защищают интересы и безопасность нашей страны. Каждый день к ней присоединяется все больше и больше людей, оставляя послание в специальной коробке, установленной на кассе автозаправочных станций и местных отделениях «Почты Крыма», — рассказал Иван Манучаров.