Крымчане присоединились к акции #Россия_Мы

В Крыму запустили всероссийскую танцевальную эстафету #Россия_Мы в поддержку ВС РФ, военнослужащих российской армии, которые участвуют в спецоперации на Украине.

Площадкой для мероприятия стал центральный парк культуры и отдыха «Екатерининский сад» Симферополя. Крымчане исполняют танец под песню Сервера Какуры «Любимый Крым», в мелодию которой органично легли слова Президента России Владимира Путина: «Я горжусь тем, что я часть этого мира, часть могучего, сильного, многонационального народа России».

Участники демонстрируют, что сегодня, как никогда актуально объединение всех народов России.

Слова нашего президента гласят, что у подвигов солдат российской армии нет национальности. Мы, объединенный народ России и каждый человек в стране, — это часть могучего, сильного, многонационального мира России, — рассказали участники акции.

Жители полуострова обратились к российским военным со словами поддержки от имени всех жителей многонационального Крыма: «Русский наш солдат, страж Руси Святой! Армия России, Крым всегда с тобой!» и передали эстафету Адыгее и Севастополю.

Национальная эстафета под названием # Россия_мы — это танцевальные номера, которые в каждом регионе отличаются своим собственным национальным колоритом.

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