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чанин едва не зарезал родную сестру. К чему приводят пьяные ссоры
Фото: Следком

Крымчанин едва не зарезал родную сестру. К чему приводят пьяные ссоры

Опубликовал: CrimeaPRESS в Суды Крыма 21:40 26.02.2024

Прокуратура Бахчисарайского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Крымчанин признан виновным по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия).

В суде установлено, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт со своей сестрой. Взяв со стола нож, подсудимый нанес потерпевшей удар в область грудной клетки, — сообщили в прокуратуре РК.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, приговорил мужчину к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

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