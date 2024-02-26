Крымчанин едва не зарезал родную сестру. К чему приводят пьяные ссоры

Прокуратура Бахчисарайского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Крымчанин признан виновным по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия).

В суде установлено, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт со своей сестрой. Взяв со стола нож, подсудимый нанес потерпевшей удар в область грудной клетки, — сообщили в прокуратуре РК.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, приговорил мужчину к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.