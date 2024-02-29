Крымчанин хотел «откупиться» от госавтоинспектора… золотым браслетом

Остался без прав, без браслета и без машины.

Прокуратура Раздольненского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 33-летнего местного жителя. Крымчанин признан виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние), ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки).

Судом установлено, что мужчина, будучи привлеченным к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, надлежащих выводов для себя не сделал и, употребив алкоголь, вновь сел за руль автомобиля марки «Хонда Кросстур». Двигаясь по улице Антона Кима в селе Стерегущее Раздольненского района, обвиняемый был остановлен сотрудниками ДПС ГИБДД. С целью сокрытия своих противоправных действий и уклонения от предусмотренной законом ответственности мужчина попытался дать взятку инспектору ДПС ГИБДД в виде золотого браслета, стоимостью 75 тыс. рублей. От незаконного вознаграждения сотрудник органов внутренних дел отказался, — сообщили подробности в прокуратуре.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил мужчину к 2 годам и 1 месяцу лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года и 6 месяцев. Осужденный лишен права управления транспортными средствами на 2 года и 6 месяцев. Автомобиль «Хонда Кросстур», принадлежащий осужденному, а также золотой браслет конфискованы в доход государства.

Фото: прокуратура РК.