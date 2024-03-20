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чанин наладил контрабандный бизнес с… Британией. Груз военной экипировки задержала таможня

Крымчанин наладил контрабандный бизнес с… Британией. Груз военной экипировки задержала таможня

Опубликовал: CrimeaPRESS в Таможня Крыма 12:49 20.03.2024

Таможенники пресекли контрабанду продукции военного назначения в Великобританию.

Сотрудники Южной оперативной и Центральной почтовой таможен в ходе реализации разработанного комплекса оперативно-розыскных мероприятий пресекли контрабанду продукции военного назначения из России в Великобританию. Как сообщает пресс-служба Южной оперативной таможни, 53-летний крымчанин в рамках коммерческой деятельности отправлял за границу посылки с запрещенными товарами.

Таможенники предотвратили международную отправку и изъяли предметы военной экипировки Вооруженных сил Российской Федерации: противоосколочный бронежилет, специальное обмундирование военнослужащих, экипажей военной техники (огнестойкие костюмы).

При оформлении посылки в Симферополе мужчина указывал, что товары имеют гражданское назначение. В Москве на основании ориентировки Южной оперативной таможни на таможенном посту Центральной почтовой таможни посылку задержали и направили на экспертизу. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству установила, что пересылаемая продукция относится к товарам военного назначения и состоит на вооружении Российской Армии, — говорится в сообщении.

Крымчанин наладил контрабандный бизнес с… Британией. Груз военной экипировки задержала таможня

Напомним, согласно российскому законодательству физическим лицам запрещается осуществлять внешнеторговую деятельность в отношении продукции военного назначения. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда иного вооружения), которая предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы.

Крымчанин наладил контрабандный бизнес с… Британией. Груз военной экипировки задержала таможня

Фото: пресс-служба Южной оперативной таможни.

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