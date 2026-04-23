Крымская таможня пресекла контрабанду прекурсоров наркотических средств в крупном размере

Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Крымской таможни во взаимодействии с коллегами из Центральной почтовой таможни выявили и пресекли контрабандный канал перемещения через таможенную границу ЕАЭС прекурсоров в крупном размере.

Подозрение о том, что в посылке могут находиться запрещённые вещества, возникли у таможенников еще в Москве. В ходе проведения комплекса мероприятий в одном из отделений почтовой связи Симферополя при получении МПО из Грузии сотрудниками Крымской таможни задержан гражданин Российской Федерации. При вскрытии содержимого посылки правоохранители Крымской таможни обнаружили флаконы с прозрачной жидкостью и маркировкой на иностранном языке.

Проведенная экспертиза установила, что во флаконах содержатся прекурсоры: 2-бром-1-(4-метилфенил)пропан-1-он,соляная кислота и метиламин общим весом более 193 граммов, которые используются для производства наркотических средств.

Указанные прекурсоры включены в Список I, IV Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. № 681.

В настоящее время в отношении гражданина проводятся необходимые следственные мероприятия. В его действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренные ч. 3 ст. 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. По данному факту правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по части 3 ст. 229.1. Нарушителю грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет, – сообщил заместитель начальника Крымской таможни Сергей Медянкин.

источник: пресс-служба Крымской таможни

