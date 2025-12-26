Прямо сейчас:
Главная | Власть в Крыму | Крымской таможней по результатам таможенного контроля после выпуска товаров доначислено почти 260 миллионов рублей
Новости Республики
Крымской таможней по результатам таможенного контроля после выпуска товаров доначислено почти 260 миллионов рублей
фото: пресс-служба Крымской таможни

Крымской таможней по результатам таможенного контроля после выпуска товаров доначислено почти 260 миллионов рублей

Опубликовал: КрымPRESS в Власть в Крыму 11:44 26.12.2025

Одной из задач, стоящей перед таможенными органами  является обеспечение результативности проведения таможенного контроля после выпуска товаров.

В текущем году проведено 51 проверочное мероприятие, по результатам которых  доначислено 259,62 млн. руб.

По результатам проверочных мероприятий принято 1 400 решений в области таможенного дела, что в 2,3 раза больше аналогичного периода прошлого года

В текущем году проведено 42 мероприятия, по пресечению и выявлению на внутреннем рынке товаров, запрещенных к ввозу и реализации на территории Российской Федерации.

По итогам проведенной работы на внутреннем рынке выявлено и уничтожено 166,77 кг санкционной продукции, выявлено и изъято из торгового оборота 1005 единиц продукции, обладающей признаками контрафактности и 1840 единиц иностранной продукции с признаками незаконного перемещения.

источник: пресс-служба Крымской таможни

Просмотры: 12

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.