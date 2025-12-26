Крымской таможней по результатам таможенного контроля после выпуска товаров доначислено почти 260 миллионов рублей

Одной из задач, стоящей перед таможенными органами является обеспечение результативности проведения таможенного контроля после выпуска товаров.
В текущем году проведено 51 проверочное мероприятие, по результатам которых доначислено 259,62 млн. руб.
По результатам проверочных мероприятий принято 1 400 решений в области таможенного дела, что в 2,3 раза больше аналогичного периода прошлого года
В текущем году проведено 42 мероприятия, по пресечению и выявлению на внутреннем рынке товаров, запрещенных к ввозу и реализации на территории Российской Федерации.
По итогам проведенной работы на внутреннем рынке выявлено и уничтожено 166,77 кг санкционной продукции, выявлено и изъято из торгового оборота 1005 единиц продукции, обладающей признаками контрафактности и 1840 единиц иностранной продукции с признаками незаконного перемещения.
источник: пресс-служба Крымской таможни
