Крымской таможней по результатам таможенного контроля после выпуска товаров доначислено почти 260 миллионов рублей

Одной из задач, стоящей перед таможенными органами является обеспечение результативности проведения таможенного контроля после выпуска товаров.

В текущем году проведено 51 проверочное мероприятие, по результатам которых доначислено 259,62 млн. руб.

По результатам проверочных мероприятий принято 1 400 решений в области таможенного дела, что в 2,3 раза больше аналогичного периода прошлого года

В текущем году проведено 42 мероприятия, по пресечению и выявлению на внутреннем рынке товаров, запрещенных к ввозу и реализации на территории Российской Федерации.

По итогам проведенной работы на внутреннем рынке выявлено и уничтожено 166,77 кг санкционной продукции, выявлено и изъято из торгового оборота 1005 единиц продукции, обладающей признаками контрафактности и 1840 единиц иностранной продукции с признаками незаконного перемещения.

источник: пресс-служба Крымской таможни

Просмотры: 12