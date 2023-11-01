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Крымчанин осужден за ДТП, совершенное в состоянии алкогольного опьянения

Опубликовал: CrimeaPRESS в Суды Крыма 13:13 01.11.2023

Прокуратура Киевского района г. Симферополя поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 26-летнего местного жителя. Крымчанин признан виновным в совершении преступления по п.п. «а», «б» ч. 2  ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения).

Судом установлено, что в конце апреля 2023 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем марки «Лада Гранта». Остановившись возле остановки общественного транспорта на пр. Победы, водитель производил высадку пассажира из автомобиля. Однако, не дождавшись, пока женщина покинет транспортное средство, начал движение вперед с открытой задней дверью, ввиду чего допустил выпадение пассажира из автомобиля, покинув место происшествия. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажиру данного автомобиля причинен тяжкий вред здоровью, — сообщили подробности в прокуратуре.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил мужчину к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год, также осужденный лишен права управления всеми видами транспортных средств сроком на 1 год. Приговор в законную силу не вступил.

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