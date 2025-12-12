Крымчанин пытался дать взятку сотруднику ФСБ. Теперь заплатит миллионный штраф

46-летий житель Симферополя получил миллионный штраф за попытку дать взятку сотруднику спецслужбы. Об этом информирует пресс-служба регионального управления ФСБ. По данным ведомства, подсудимый – руководитель подразделением одного из предприятий города Саки – предложил сотруднику ФСБ взятку за «решение вопроса» о прекращении в отношении него уголовного дела за хищение.