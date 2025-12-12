Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Крымчанин пытался дать взятку сотруднику ФСБ. Теперь заплатит миллионный штраф
Новости Республики
Крымчанин пытался дать взятку сотруднику ФСБ. Теперь заплатит миллионный штраф
иллюстрация: скрин видео пресс-службы УФСБ России в РК и Севастополе

Крымчанин пытался дать взятку сотруднику ФСБ. Теперь заплатит миллионный штраф

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:44 12.12.2025

46-летий житель Симферополя получил миллионный штраф за попытку дать взятку сотруднику спецслужбы. Об этом информирует пресс-служба регионального управления ФСБ. По данным ведомства, подсудимый – руководитель подразделением одного из предприятий города Саки – предложил сотруднику ФСБ взятку за «решение вопроса» о прекращении в отношении него уголовного дела за хищение.

За аннулирование результатов оперативно-розыскной деятельности предприниматель предложил сотруднику спецслужбы 500 тысяч рублей, – уточнили в ФСБ.

В прокуратуре Крыма добавили, что подсудимый фиктивно устроил на работу родственницу. Его задержали с поличным сотрудниками УФСБ. Суд признал фигуранта виновным в покушении на дачу взятки и приговорил к штрафу размере 1 млн рублей. Деньги предназначаемые для взятки, конфискованы в доход государства.

Узнайте больше:  Эксперт: Киев теряет все больше территорий, пока тянет время

источник: РИА Новости Крым 

Просмотры: 7

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.