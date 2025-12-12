Крымчанин пытался дать взятку сотруднику ФСБ. Теперь заплатит миллионный штраф

За аннулирование результатов оперативно-розыскной деятельности предприниматель предложил сотруднику спецслужбы 500 тысяч рублей, – уточнили в ФСБ.
В прокуратуре Крыма добавили, что подсудимый фиктивно устроил на работу родственницу. Его задержали с поличным сотрудниками УФСБ. Суд признал фигуранта виновным в покушении на дачу взятки и приговорил к штрафу размере 1 млн рублей. Деньги предназначаемые для взятки, конфискованы в доход государства.
источник: РИА Новости Крым
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: ФСБ России в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: ФСБ России в Крыму