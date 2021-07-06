Крымчанин убил невестку с помощью… ружья для подводной охоты. Что решили присяжные

Коллегия присяжных заседателей в Сакском районном суде вынесла обвинительный вердикт по уголовному делу в отношении местного жителя. Крымчанин признан виновным в совершении убийства.
В ходе судебного разбирательства установлено, что в конце августа прошлого года между подсудимым и супругой его сына произошел конфликт. Находясь в одном из домов в КСП «Береговой», мужчина вооружился приисканным им в указанном домовладении ружьем, предназначенным для подводной охоты, и произвел из него выстрел металлической стрелой в спину женщине, затем нанес рукоятью оружия несколько ударов по голове, после чего мужчина задушил невестку, — рассказали подробности в прокуратуре.
Присяжные заседатели единодушно признали, что подсудимый виновен в совершении инкриминируемого преступления.
Юридическая оценка действиям подсудимого будет дана Сакским районным судом по итогам обсуждения последствий вердикта, — уточнили в прокуратуре.
В соответствии с уголовно-процессуальным законом после вынесения обвинительного вердикта разбирательство дела заканчивается вынесением председательствующим судьей обвинительного приговора с назначением наказания.
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