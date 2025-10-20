Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | Крымчанина осудили за госизмену — на 17 лет
Новости Республики

Крымчанина осудили за госизмену — на 17 лет

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 15:18 20.10.2025

Житель Крыма осужден на 17 лет лишения свободы по делу о госизмене. Его признали виновным в передаче Украине данных об обороне побережья, которые противник использовал для подготовки десанта и ракетных ударов, сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

Уточняется, что речь идет о жителе села Оленевка Черноморского района Республики Крым Олеге Буднике. Он был задержан сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

Установлено, что Будник был привлечен к конфиденциальному сотрудничеству представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины, — говорится в сообщении.

Мужчина по заданию куратора собирал и передавал через мессенджеры сведения об оборонительных сооружениях, составе сил и средств, привлеченных к охране и обороне побережья в Черноморском районе Крыма.

Узнайте больше:  Порезал шину - пойдёт под суд. В Севастополе мужчина решил проучить владельца криво припаркованного авто

Верховный суд республики признал Будника виновным. Он получил 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Мужчина также выплатит штраф в размере 200 тыс. рублей. Третий апелляционный суд общей юрисдикции (город Сочи) оставил приговор без изменений, добавили в УФСБ.

источник: ТАСС

голоса
Оцените материал
Просмотры: 17

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x