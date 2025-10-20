Крымчанина осудили за госизмену — на 17 лет

Житель Крыма осужден на 17 лет лишения свободы по делу о госизмене. Его признали виновным в передаче Украине данных об обороне побережья, которые противник использовал для подготовки десанта и ракетных ударов, сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

Уточняется, что речь идет о жителе села Оленевка Черноморского района Республики Крым Олеге Буднике. Он был задержан сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

Установлено, что Будник был привлечен к конфиденциальному сотрудничеству представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины, — говорится в сообщении.

Мужчина по заданию куратора собирал и передавал через мессенджеры сведения об оборонительных сооружениях, составе сил и средств, привлеченных к охране и обороне побережья в Черноморском районе Крыма.

Верховный суд республики признал Будника виновным. Он получил 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Мужчина также выплатит штраф в размере 200 тыс. рублей. Третий апелляционный суд общей юрисдикции (город Сочи) оставил приговор без изменений, добавили в УФСБ.

