Крымчанка убила сожителя, а тело закопала, но все тайное становится явным

Но приговор суда вовсе не строг.

Черноморским районным судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении 57-летней местной жительницы. Крымчанка признана виновной по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенного с применением предметов, используемых в качестве оружия, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего).

В ходе судебного разбирательства установлено, что в начале декабря 2022 года между женщиной и её сожителем произошел бытовой конфликт, завязалась борьба, в ходе которой подсудимая выхватила из руки потерпевшего нож и нанесла им удар мужчине в область грудной клетки. От полученных травм пострадавший скончался. С целью сокрытия совершенного преступления женщина перенесла труп потерпевшего в яму и закопала, — сообщили подробности в крымской прокуратуре.

Суд достаточно лояльно отнесся к убийце (по указанной статье — верхняя «планка» наказания — 15 лет лишения свободы). Приговор: 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.