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чанку арестовали на пять суток за дискредитацию ВС РФ
Иллюстрация: ВК

Крымчанку арестовали на пять суток за дискредитацию ВС РФ

Опубликовал: КрымPRESS в Суды Крыма 15:53 08.05.2024

Кировский районный суд Республики Крым назначил пять суток административного ареста и штраф в 35 тыс. рублей в отношении 64-летней пенсионерки. Она признана виновной в публичной демонстрации нацистской символики и дискредитации Вооруженных сил РФ на своей странице в социальной сети «Одноклассники». Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, женщина полностью признала вину.

Кировский районный суд Республики Крым признал виновной жительницу г. Старый Крым и привлек ее к административной ответственности за публичную демонстрацию нацистской символики и за дискредитацию Вооруженных сил России, назначив ей наказание в виде административного ареста сроком на 5 суток и административный штраф в размере 35 тысяч рублей, — говорится в сообщении.

Постановления в законную силу не вступили и могут быть обжалованы в установленный законом срок.

Судом установлено, что 64-летняя местная жительница со своей страницы в «Одноклассниках» размещала публикации, на которых изображен трезубец, являющийся символикой организации украинских националистов, деятельность которой запрещена на территории РФ, и публикации, дискредитирующие Вооруженные силы России. 

источник: ТАСС 

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