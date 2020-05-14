Крымская художница Ксения Симонова рассказала историю Мальты на песке с Malta Philharmony Orchestra

Мастер песочной анимации из Евпатории Ксения Симонова представила новую работу — песочный фильм «Уникальный город». Фильм рассказывает о столице Мальы Валетте и об истории самой Мальты. Проект осуществлен в сотрудничестве с оркестром Мальтийской Филармонии (Malta Philharmony Orchestra) при поддержке Фонда по культуре Валетты.

Четырехминутный ролик в технике песочной анимации рассказывает об одной из древнейших стран Европы, об уникальном городе Валетта, признанном объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.

На Мальте Ксению Симонову знают хорошо — многие помнят ее выступление на благотворительном телемарафоне L’Istrina, по приглашению президента страны Джорджа Абела, после которого крымчанку и ее команду принял глава Мальты.