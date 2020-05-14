Горячие новости
Главная | Жизнь в Крыму | Люди в Крыму | Крымская художница Ксения Симонова рассказала историю Мальты на песке с Malta Philharmony Orchestra

crimeapress_news

Коронавирус в Крыму - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Крымская художница Ксения Симонова рассказала историю Мальты на песке с Malta Philharmony Orchestra

Крымская художница Ксения Симонова рассказала историю Мальты на песке с Malta Philharmony Orchestra

Опубликовал: CrimeaPRESS в Люди в Крыму 13:34 14.05.2020

Мастер песочной анимации из Евпатории Ксения Симонова представила новую работу — песочный фильм «Уникальный город». Фильм рассказывает о столице Мальы Валетте и об истории самой Мальты. Проект осуществлен в сотрудничестве с оркестром Мальтийской Филармонии (Malta Philharmony Orchestra) при поддержке Фонда по культуре Валетты.

Четырехминутный ролик в технике песочной анимации рассказывает об одной из древнейших стран Европы, об уникальном городе Валетта, признанном объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.

На Мальте Ксению Симонову знают хорошо — многие помнят ее выступление на благотворительном телемарафоне L’Istrina, по приглашению президента страны Джорджа Абела, после которого крымчанку и ее команду принял глава Мальты.

Крымская художница Ксения Симонова рассказала историю Мальты на песке с Malta Philharmony Orchestra

Комментарии для сайта Cackle

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Новости Крыма сегодня

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.