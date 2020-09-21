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Крымская художница стала участником театрального фестиваля Норвегии. В режиме онлайн

Крымская художница стала участником театрального фестиваля Норвегии. В режиме онлайн

Опубликовал: CrimeaPRESS в Люди в Крыму 10:59 21.09.2020

Крымская художница, мастер песочной анимации из Евпатории Ксения Симонова стала единственным зарубежным виртуальным артистом самого большого театрального фестиваля Норвегии «NonStopFestival». Изначально выступление должно было быть «живым», но ситуация с пандемией внесла коррективы в план фестиваля.

Крымская художница стала участником театрального фестиваля Норвегии. В режиме онлайн

Мое выступление было согласовано ещё год назад, — рассказала Ксения. — Мы все ждали этого с нетерпением: и я, и организаторы фестиваля, но, примерно, в июне программа была реорганизована так, что из неё исключили почти все выступления зарубежных артистов. Осталось только выступать виртуально. Что и было сделано. Мы обсуждали создание песочной истории на одну из поэм любимого мною Ибсена, и пришли к идее анимировать самую известную поэму Ибсена в Скандинавии «Терье Виген», которую совсем на знают у нас, потому что русского перевода этой поэмы не существует. Пока. Это история удивительного человека, пережившего страшные вещи, но оставшегося Человеком. История периода наполеоновских войн. Норвежское композиторы и музыканты сделали музыкальную версию чтения поэмы по-норвежски, а я нарисовала эту историю. Ее приняли очень тепло и организмов фестиваля уже обсуждают со мной дальнейшее сотрудничество. На острове выступления спят песочный фильм. Предлагаю его Вашему вниманию.

Крымская художница стала участником театрального фестиваля Норвегии. В режиме онлайн

Крымская художница стала участником театрального фестиваля Норвегии. В режиме онлайн

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