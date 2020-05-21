Крымская полиция ищет пропавшую без вести несовершеннолетнюю Веронику Филипову

Крымская полиция сообщает: 17 мая 2020 года Филипова Вероника Олеговна, 17.12.2004 года рождения, ушла из дома, расположенного в Армянске, и до настоящего времени не вернулась.

Приметы: на вид 16-17 лет, среднего телосложения, рост 165-170 см, волосы темные ниже плеч, цвет глаза темные.Была одета в: короткую болоньевую куртку бирюзового цвета, розовую вязаную кофту, джинсы светло-синего цвета, обута в кеды цвета «хаки».

Просьба ко всем, кто располагает информацией о местонахождении без вести пропавшей несовершеннолетней Филиповой В.О., сообщить в полицию по телефонам: 102, +7-978-822-69-11, (3652) 667-588.