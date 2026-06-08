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Новости Республики

Внимание! В Феодосии разыскивают молодого парня — пропал Ярослав Колтырин

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 17:30 08.06.2026

Ярослав Колтырин пропал без вести 21 мая.

Внимание! В Феодосии разыскивают молодого парня - пропал Ярослав Колтырин

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