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Новости Республики

Внимание! В Крыму разыскивают Данилу Логинова и Дмитрия Турчина

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 14:20 22.06.2026

Данил Логинов — житель с. Тенистое — пропал без вести 16 июня, а Дмитрий Турчин — житель Алушты — 15 июня. Возможно, вы видели этих мужчин? Посмотрите внимательно на фото.

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Внимание! В Крыму разыскивают Данилу Логинова и Дмитрия Турчина Внимание! В Крыму разыскивают Данилу Логинова и Дмитрия Турчина

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