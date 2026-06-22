Внимание! В Крыму разыскивают Данилу Логинова и Дмитрия Турчина

Узнайте больше: В Сакском районе пенсионерку на деньги "развели" мошенники, но их курьер оказался хорошим малым

Данил Логинов — житель с. Тенистое — пропал без вести 16 июня, а Дмитрий Турчин — житель Алушты — 15 июня. Возможно, вы видели этих мужчин? Посмотрите внимательно на фото.

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