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Крымская прокуратура организовала проверку по публикации в соцсетях о нарушении прав ребенка
Скриншот того самого видео

Крымская прокуратура организовала проверку по публикации в соцсетях о нарушении прав ребенка

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 20:14 24.12.2020

Крымская прокуратура по публикации и видеосъёмке, размещенной в одной из социальных сетей, организовала проверку по факту возможного нарушения прав малолетнего ребенка. Вот это видео.

Как следует из размещённой информации, мать малолетнего оставила его без надлежащего присмотра возле заведения общественного питания, расположенного по ул. Буденного в г. Симферополе. Ребенок находился на улице около часа, при этом температура окружающего воздуха имела низкие значения.

В ходе проверочных мероприятий будут приняты меры к установлению личности молодой девушки, выяснены обстоятельства произошедшего, а также условия жизни и воспитания ребенка. Одновременно будет дана оценка соблюдению уполномоченными органами законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, исполнению родителем обязанностей по воспитанию и содержанию ребенка, — сообщили в прокуратуре РК.

По результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, ход и результаты проверки находятся на контроле в прокуратуре Республики Крым

Крымская прокуратура организовала проверку по публикации в соцсетях о нарушении прав ребенка

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