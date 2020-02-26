Крымская прокуратура «прикрыла лавочку» по продаже официальных документов в Интернете

По требованию прокуратуры заблокирован доступ к Интернет-ресурсу, содержащему информацию о продаже официальных документов.

Прокуратурой Нижнегорского района в ходе мониторинга сети «Интернет» выявлен сайт, на котором размещена информация, содержащая сведения о продаже поддельных служебных удостоверений работников правоохранительных органов, органов государственной власти и местного самоуправления, — рассказали в надзорном ведомстве.

Напомним, действующим законодательством предусмотрена уголовная ответственность за приобретение, распространение и использование подложных официальных документов.

В этой связи прокурор района обратился в суд с заявлением о признании информации, содержащейся на интернет-сайте, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации, — отметили в прокуратуре.

Требования надзорного ведомства удовлетворены в полом объеме.