Крымская митрополия: маршруты и программы паломничества в Крыму

Руководитель Паломнической службы Крымской митрополии иерей Даниил Солошенко рассказал в интервью порталу Православие.RU об организации паломничества на полуострове, заострив внимание на самых популярных маршрутах и реализуемых в Крыму паломнических программах.

— Какие места в Крыму пользуются сейчас наибольшим вниманием паломников? Откуда чаще всего приезжают?

— В первую очередь это святыни Херсонеса. В прошлом году по инициативе митрополита Симферопольского и Крымского Тихона был возрожден Свято-Владимирский Херсонесский мужской монастырь. Для каждого русского человека это место святое. Именно здесь, по преданию, принял Крещение святой равноапостольный князь Владимир. Здесь же по инициативе владыки был совсем недавно открыт Музейно-храмовый комплекс «Новый Херсонес». Это проект мирового уровня. Здесь находится огромный храм под открытым небом, реконструированный «Византийский квартал», Музей Крыма и Новороссии и многое другое.

Также в пригороде Севастополя находится Инкерманский пещерный монастырь в честь Святого Климента, Папы Римского. Это ученик апостола Петра. Его отправили сюда, в Крым, в ссылку в конце Ⅰ века.

Это Косьмо-Дамиановский монастырь, который находится на территории заповедника, в труднодоступном месте. Около года назад дорога в монастырь была повреждена, и паломникам путь был закрыт. Только недавно, в конце марта, дорогу отремонтировали, и доступ вновь туда открыт.

И, конечно, в первую очередь паломники и туристы стремятся посетить Свято-Троицкий женский монастырь, где находятся мощи святителя Луки Крымского — прославленного святого, известного врача, хирурга, ученого…

— Какие паломнические программы вы предлагаете в этом году? Не поздно ли еще записаться?

— В этом году мы по благословению владыки Тихона реализуем 5 паломнических программ длительностью от 12 до 14 дней. Мы их назвали: «Православный Крым», «Православный Крым. Эконом», «Православный Крым. На автобусе», «Крым аскетичный», «Исцеление души и тела». Сумма оргвзносов варьируется — от 33 000 руб. до 87 000 руб. Паломническая составляющая во всех программах похожа. Мы посещаем наиболее известные святые места Крыма: Свято-Владимирский Херсонесский монастырь, Бахчисарайский Успенский монастырь, Свято-Троицкий монастырь, где находятся мощи святителя Луки, Ливадийский дворец и домовую Крестовоздвиженскую церковь, где молился Царь-страстотерпец Николай II со своей семьей. В общей сложности в рамках паломнической поездки мы посещаем до 7 монастырей и 15 храмов.

В общей сложности в рамках паломнической поездки мы посещаем до 7 монастырей и 15 храмов

Но есть и некоторые особенности у каждой программы. Связаны они преимущественно с условиями проживания. Например, паломников, которые выберут «Крым Православный», мы размещаем в комфортном пансионате на берегу моря в городе Евпатория, рядом со Свято-Николаевским собором. «Крым Аскетичный» — размещение на Южном берегу Крыма, в поселке Партенит, в гостевом доме Подворья Косьмо-Дамиановского монастыря. Особенность этой программы — более частые богослужения в домовом храме, общение и духовные беседы с насельниками монастыря.

Хочу особо выделить паломническую программу «Православный Крым. На автобусе». Мы прекрасно понимаем, что летом билеты на поезд в Крым достать очень трудно, а самолеты пока не летают. Поэтому мы забираем паломников прямо из Москвы и через две недели привозим обратно. Размещаем паломников в пригороде Евпатории, в гостинице на берегу моря. Особенность этой программы в том, что последние день и ночь мы проведем в Топловском монастыре, а также по дороге сможем посетить очень необычный Свято-Георгиевский Катерлезский женский монастырь.

Паломническая программа «Исцеление души и тела» — ее особенность в том, что паломников мы размещаем на базе одного из лучших крымских санаториев. И в свободные от паломнических трудов дни у них есть возможность поправить свое телесное здоровье.

Но хочу напомнить, что главное в паломнической поездке — это не фотографии, не положительные эмоции, не новая информация, а общая молитва, богослужение и Причастие.

Записаться в паломничество по Крыму еще не поздно. Это можно сделать, позвонив по телефону: +7 978 560 00 47 или на сайте Паломнической службы «Лука».

источник: пресс-служба Крымской митрополии