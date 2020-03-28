Крымские аграрии получат 204,5 млн рублей субсидий

О том, что Министерство сельского хозяйства РК направило аграриям 204,5 млн рублей субсидий, сообщил заместитель Председателя Совета министров – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

В этом году на развитие агропромышленного комплекса республики выделено 2,8 млрд рублей средств господдержки. Аграрии получили субсидии на элитное семеноводство, поддержку собственного производства молока, закладку виноградников и многолетних насаждений, сооружение шпалеры на многолетних насаждениях и на раскорчевку непродуктивных многолетних насаждений, – цитирует вице-премьер пресс-служба ведомства.

По словам Андрея Рюмшина, самый высокий показатель освоения средств на сегодня, более 162 млн рублей или 42,2%, получили аграрии на закладку многолетних насаждений, почти 26% – на раскорчевку непродуктивных многолетних насаждений и 15% на сооружение шпалеры на многолетних насаждениях.

Внимание! Сегодня Минсельхоз Крыма приостанавливает прием документов сельхозтоваропроизводителей в Министерство сельского хозяйства Республики Крым на получение субсидий из бюджета РК в рамках реализации Госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Крым.

Эта мера вводится в соответствии с Указом Главы Республики Крым Сергея Аксёнова о введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым, с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (2019 — nCoV) на территории Республики Крым, – подчеркнул вице-премьер.