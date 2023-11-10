Крымские аграрии посеяли около 80% озимых культур

Крымские аграрии уже посеяли около 80% озимых культур. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РК Андрей Савчук. По его данным, под урожай 2024 года планируется отвести больше 530 тысяч гектаров полей.

На зерно наши аграрии уже посеяли почти 390 тысяч гектаров, это78% от плана, озимой пшеницей пока занято почти 80% или больше 260 тысяч гектаров, тритикале посеяно на площади 322 гектара или 67%, ячмень на 124,4 тысяч гектаров, что составляет 76% от плана, рожью занято 2,6 тысяч гектаров крымских полей, это 89%, на зеленый корм посеяно даже больше, чем планировалось — 6,9 тысяч гектаров или 102%, а масличных — 15,5 тысяч гектаров или 53%, — прокомментировал Андрей Савчук.

Глава минсельхоза Крыма также рассказал о том, что по темпам озимого сева на данный момент в лидерах 4 района. Некоторые даже перевыполняют план озимого сева. Например, в Раздольненском районе засеяно больше 100% от прогноза, 90% площади под озимые засеяны в Кировском районе, в Первомайском – 94% и Красноперекопском районе – 93%.

Отмечу, что наибольшие посевные площади озимых под урожай 2024 года находятся в хозяйствах Красногвардейского, Джанкойского, Ленинского и Сакского районов. Также могу сориентировать по плановому севу ранних яровых культур под урожай следующего года. Предварительно такие культуры займут больше 240 тысяч гектаров, в том числе около 75 тысяч гектаров на зерно, — добавил министр.

Под урожай 2024 года в Крыму планируется посеять 534,73 тысяч гектаров озимых культур, в том числе на зерно — 498,66 тысяч гектаров, на зеленый корм – 5,977 тысяч гектаров, технических культур – 29,16 тысяч гектаров.